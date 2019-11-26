Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin, Lüleburgaz'da incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Vali Bilgin, Lüleburgaz'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Bilgin, Lüleburgaz'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Lüleburgaz'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak yapımı devam eden Lüleburgaz Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra inşaat çalışmaları süren Aile Sağlık Merkezini binasını gezen Bilgin, her iki binada da çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.

Yeni hastane binasının son derece modern olduğunu anlatan Bilgin, bu tür yatırımlara önem verdiklerini aktardı.

Bilgin son olarak, Lüleburgaz Kocasinan İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Lütfullah Bilgin, Devlet Hastanesi, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin, Lüleburgaz'da incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]