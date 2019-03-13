Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin Lüleburgaz Sodam Çalışmalarını İnceledi

Vali Bilgin Lüleburgaz Sodam Çalışmalarını İnceledi

26 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Umutlu Yarınlar Projesi kapsamında Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bilgin Lüleburgaz Sodam Çalışmalarını İnceledi, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Umutlu Yarınlar Projesi kapsamında Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilgin ardından 1992 ve 1994'te şehit olan Ethem Yüksek ile Aydın Mutlu'nun ailelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ile birlikte ilçede birtakım incelemelerde bulundu. Bilgin ilk olarak uğradığı SODAM'da kursiyer kadınların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bilgin ardından 1992 yılında Şırnak'ta 66 silah arkadaşıyla birlikte çığ altında kalarak şehit olan piyade komando çavuş Ethem Yüksek'in ailesini ziyaret etti. Bilgin daha sonra 1994 yılında Bitlis'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan piyade komando onbaşı Aydın Mutlu'nun ailesine uğradı. Her iki şehit ailesinin sorunlarını dinleyen Bilgin ardından ilçeden ayrıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor! İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin Lüleburgaz Sodam Çalışmalarını İnceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]