Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin Pınarhisar'da incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Bilgin Pınarhisar'da incelemelerde bulundu

46 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin Pınarhisar'da incelemelerde bulundu, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Bilgin, ilk olarak Pınarhisar Aile Sağlığı Merkezi inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Ardından eski devlet hastanesi ve kullanıma hazır öğrenci yurdunda incelemelerde bulunan Bilgin, son olarak "Kırk Yalan Tahsin" filmi set alanını ziyaret ederek, oyuncularla bir araya geldi.
Vali Bilgin, Pınarhisar'ın gelişime açık olduğunu, bu nedenle ilçedeki yatırımlara önem verdiklerini belirtti.
En kısa sürede aile sağlığı merkezinin hizmete açılacağını ifade eden Bilgin, yatırımların devam edeceğini sözlerine ekledi.
Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Pınarhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurtta hava durumu: İstanbul-Ankara sağanak uyarısı
Son dakika: Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 10:52:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin Pınarhisar'da incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]