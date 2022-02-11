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Vali Bilgin, Pınarhisar ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Bilgin, Pınarhisar ilçesinde incelemelerde bulundu

11.02.2022 09:38
Vali Bilgin, Pınarhisar ilçesinde incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar ilçesinde yatırımlar ve devam eden projeleri inceledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar ilçesinde yatırımlar ve devam eden projeleri inceledi.

Bilgin, ilk olarak eğitim öğretime devam eden tarihi Koloğlu İlkokulunu gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, daha sonra okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapımına başlanan Millet Bahçesi alanında da incelemede bulunan Bilgin, ilçeye yakışır bir Millet Bahçesi yapılacağını kaydetti.

Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca sürdürülen yol yapım çalışmaları, Güneş Enerji Santralleri (GES) inşaatı ile yapımı devam eden sentetik saha alanını gezdi.

İncelemede Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile ilgili kurum müdürleri de yer aldı.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Bilgin, Pınarhisar ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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