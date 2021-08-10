Vali BİLGİN, Spor Yatırımlarını yerinde inceledi… - Son Dakika
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Vali BİLGİN, Spor Yatırımlarını yerinde inceledi…

Vali BİLGİN, Spor Yatırımlarını yerinde inceledi…

10.08.2021 13:28

Vali BİLGİN, Spor Yatırımlarını yerinde inceledi.

Vali BİLGİN, Spor Yatırımlarını yerinde inceledi…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 09 Ağustos 2021 Pazartesi günü İlimizin Sporuna katkı sağlayacak yatırımlardan olan Yeni Kapalı Spor Salonu inşaatını yerinde inceledi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, 2021 yatırım programın alınarak yapımına başlanan modern binasında hizmete girecek 2000 kişilik Yeni Kapalı Spor Salonu inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Babaeski İlçemizde de; Spor Kompleksi Yağmur Suyu Toplama Alt Yapım işi ile 100. Yıl Stadı Betonarme Tribün Bakım Onarımı, Atletizm Pisti, Soyunma Odaları, İstinat Duvarı ve Çelik Tribün Yapım İşleri hızla devam ediyor.

Her şey Kırklareli için…

İlimize ve sporcularımıza hayırlı olsun…

Kaynak: Habermetre
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