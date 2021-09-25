Vali BİLGİN tarihi gar binasında devam eden restorasyon çalışmalarının planlanan tarihte tamamlanacağını ve ilimizin merkezinde tarihe tanıklık eden bu yapının aslına uygun dokusuyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre

Eylül, Cuma, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Vali BİLGİN, Tarihi Gar Binasında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. - Son Dakika

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