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Vali Bilgin ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimiz ile Biraraya Geldiler… - Son Dakika

Vali Bilgin ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimiz ile Biraraya Geldiler…

30.06.2021 14:06
Vali Bilgin ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimiz ile Biraraya Geldiler…, System.String[]

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimiz ile biraraya geldiler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimiz ile biraraya geldiler…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 30 Haziran Koruyucu Aile Günü münasebetiyle Koruyucu Ailelerimiz ve çocuklarımız ile biraraya geldiler.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın eşi Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile hayata geçirilen Koruyucu Aile Projesi kapsamında uygulamaya konulan Koruyucu Aile Projesine farkındalık oluşturmak için kabul edilen 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri münasebetiyle Valimiz Sayın Osman BİLGİN, eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte Koruyucu Ailelerimiz ve çocuklarımız ile bir araya geldiler.

Gerçekleşen programda Vali BİLGİN ve Hanımefendi bir çocuğu aile olarak sahiplenilmesi için, kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu, anne ve baba olmanın biyolojik sebeplerle değil, merhametle başladığını, bizlere yaşayarak anlatan koruyucu ailelerimize bu erdemli davranışlarından dolayı teşekkür ederek, çocuklarımıza hediyeler verdiler.

Vali Bilgin ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimiz ile Biraraya Geldiler…

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Bilgin ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimiz ile Biraraya Geldiler… - Son Dakika


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