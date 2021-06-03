Vali Bilgin ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimizi Ziyaret Ettiler… - Son Dakika

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Koruyucu Ailelerimizi ziyaret ettiler…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 03 Haziran 2021 Perşembe günü Koruyucu ailelerimizi ziyaret ettiler.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Koruyucu Aile Projesi kapsamında, ilimizde koruyucu aile olan GİRGİN ve ÖZLÜ ailelerini ziyaret ettiler. Koruyucu ailelerimizle sohbet ederek, çocuklarımıza hediyeler verdiler.

Vali BİLGİN, gerçekleştirdiği koruyucu aile ziyaretlerinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın eşi Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında yapılan çalışmalarla toplumda koruyucu aile hizmetinin farkındalığı arttığını, korunma ve bakım altında olup koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuk sayısında önemli bir artışın sağlandığını ifade etti. Kimi zaman vatandaşların koruyucu aile olmak istediklerini fakat çocukların bakımlarını maddi olarak karşılayamayacaklarından endişe duyduklarını belirterek, her zaman Milletimizin yanında olan Devletimiz çocuklarımızın bakımları için ailelere aylık olarak maddi destek sağlıyor. Engelli çocuklarımızın bakımlarında bu destek yüzde elli oranında artırılıyor. Öğrenim ve sağlık masrafları yine devletimiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca koruyucu ailelerden sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, talepleri olursa Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortası da yapılıyor dedi.

Vali BİLGİN, Bir çocuğu aile olarak sahiplenilmesi için, kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu, anne ve baba olmanın biyolojik sebeplerle değil, merhametle başladığını, koruyucu ailelerimizin bunu bizlere yaşayarak anlattığını belirterek, koruyucu ailelerimize bu erdemli davranışlarından dolayı teşekkür etti.