Vali BİLGİN ve Hanımefendi Milletvekilimiz MİNSOLMAZ'ın annesinin cenaze merasimine katıldılar. - Son Dakika
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Vali BİLGİN ve Hanımefendi Milletvekilimiz MİNSOLMAZ'ın annesinin cenaze merasimine katıldılar.

13.12.2021 20:14

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Milletvekilimiz MİNSOLMAZ'ın annesinin cenaze merasimine katıldılar.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Milletvekilimiz MİNSOLMAZ'ın annesinin cenaze merasimine katıldılar.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte Milletvekilimiz Sayın Selahattin MİNSOLMAZ'ın vefat eden kıymetli annesi Türkan MİNSOLMAZ'ın cenaze merasimine katılarak taziyelerini ilettiler.

Merhume Türkan MİNSOLMAZ'a Allahtan rahmet, Sayın Milletvekilimize ve ailesine sabırlar dileriz.

Kaynak: Habermetre
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Cenaze, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali BİLGİN ve Hanımefendi Milletvekilimiz MİNSOLMAZ'ın annesinin cenaze merasimine katıldılar. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali BİLGİN ve Hanımefendi Milletvekilimiz MİNSOLMAZ'ın annesinin cenaze merasimine katıldılar. - Son Dakika
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