Vali BİLGİN ve Hanımefendiden hane ziyaretleri… - Son Dakika

Vali BİLGİN ve Hanımefendiden hane ziyaretleri…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 08 Temmuz 2021 Perşembe günü hane ziyaretlerinde bulundular.

Her fırsatta vatandaşın derdi bizim derdimiz anlayışı ile hane ziyaretlerinde bulunan Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte ilimiz merkezinde ikamet eden KURTULAN ve CESUR ailelerini ziyaret ettiler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi, Ailelerimiz ile hasbihal ederek isteklerini dinlediler ve öğrenimlerine devam eden çocuklarına hediyeler verdiler.