Vali Bilgin, Vize İlçesini Ziyaret Etti. - Son Dakika

Vali BİLGİN, Vize İlçesini ziyaret etti.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 08 Haziran 2021 Salı günü çeşitli ziyaretler ile yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Vize ilçesini ziyaret etti.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Vize ilçe ziyaretine Çakıllı Beldesinde Trakya'da bir ilk olarak "Yarının Doğası Bugünden Yaratılır" felsefesiyle geleneksel eğitim anlayışına alternatif olarak ana okul binası, tarım alanı, hobi bahçesi, sosyal tesis, macera parkuru, gözlem kulesi, hayvan gözlem evi ve kum alanlarında "Öğrenciler Kendilerinin Öğretmeni Olacak" mottosuyla uygulanacak "Vize Orman Okulu Projesi" nin yapımına başlanacak okul alanında incelemelerde bulunarak başladı.

Vali BİLGİN, Vize Orman Okulu proje incelemesinin ardından doğal miras olarak kabul edilen, geçmişimiz ile geleceğimizin arasındaki yaşayan köprü tabiat varlıkları Anıt Ağaçlardan, Vize Çakıllı beldemizde bulunan 578 yaşındaki Çınar Ağacını gezerek, Anıt Ağacın gelecek kuşaklara daha sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından devam eden bakım çalışmaları ve tescil işlemleri hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Vali BİLGİN, Çakıllı Beldesindeki incelemelerine Saray- Kırklareli Bölünmüş Yol Projesi kapsamında Çakıllı Beldesinde yapımı devam Çevre Yolu çalışmalarını yerinde inceleyerek devam etti.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Çakıllı Belde Belediye Başkanı Mehmet BAYRAM' ı ziyaret ederek, Pandemi ile mücadelede hayata geçirilen tedbirler ve yapılan çalışmalar ile halkımıza yönelik hizmetlere verdiği desteklerinden dolayı Teşekkür Belgesi verdi.

Vali BİLGİN, Çakıllı Beldesinde gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemeler sonrası Vize İlçesinde, Vize Gençlik Merkezi olarak yapımı planlanan proje alanını gezerek, incelemelerde bulundu.

Vali BİLGİN, Vize İlçe ziyaretleri kapsamında Çavuşköy' de bölgemize has lezzetler ile üretim gerçekleştiren Lokum Atölyesini ziyaret ederek, işletme sahiplerinden üretim ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Vize İlçemizde son olarak PAGDER-Aslan Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in Vize İlçe programında Kaymakam Elif Canan TUNCER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal KUŞOĞLU ile Çakıllı Belediye Mehmet BAYRAM ve Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri hazır bulundular.