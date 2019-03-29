Son Dakika Haberleri: Vali Bilgin: "(Zeynep'in Öldürülmesi) Olayın Zanlısı Aradan 2 Saat Geçmeden Yakalanmış, Aynı...

Vali Bilgin: "(Zeynep'in Öldürülmesi) Olayın Zanlısı Aradan 2 Saat Geçmeden Yakalanmış, Aynı...

1 saat önce

Vali Bilgin: "(Zeynep'in öldürülmesi) Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır" "Açıkça söylüyorum bu gaddarca, haince bunun izahı olamaz" -"Zanlının 13 suçtan sabıkası var"KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dün gece...

Vali Bilgin:
Vali Bilgin: "(Zeynep'in öldürülmesi) Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır"
"Açıkça söylüyorum bu gaddarca, haince bunun izahı olamaz"
-"Zanlının 13 suçtan sabıkası var"

KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dün gece metruk binada başından tuğla ile vurulmuş halde ölü bulunan minik Zeynep için basın açıklaması düzenlendi. Vali açıklamasında, "Bunun nedeni olamaz, genç bir kızımız, çocuğumuz, hepimizin evladı var. Açıkça söylüyorum bu gaddarca, haince bunun izahı olamaz" diye konuştu.
Kırklareli Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında Konuşan Vali Osman Bilgin, "Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile emniyet müdürlüğümüz ekiplerinin özverili çalışması sonucun tüm idari tahkikatlar yapılmış, adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma anda olay yürütülmektedir. Bunun nedeni olamaz, genç bir kızımız, çocuğumuz, hepimizin evladı var. Açıkça söylüyorum bu gaddarca, haince bunun izahı olamaz" diye konuştu.
Tuğla ile başına vurulmuş halde bulundu
Olay dün gece saat 01.00 sıralarında ortaya çıktı. Dün sabah saat 10.30 sıralarında Zeynep Esin'in ailesi, polise kızlarının kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmada bu gece saat 01.00 sıralarında Bademlik mahallesinde metruk bir binada yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğu buldu.
Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede başına tuğla ile vurulduğu tahmin edilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucunda ise talihsiz kızın sabah kayıp ihbarında bulunulan 11 yaşındaki Zeynep Esin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:03 Kaynak: İHA

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