Vali Bilmez '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni açtı - Son Dakika

Vali Bilmez '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni açtı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Ajansı'nın da katkılarıyla düzenlenen sergi belediyesi hizmet binası önünde açıldı. Gün boyu vatandaşların ziyaretine açık kalacak olan sergiyi gezen Vali Bilmez, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini söyledi. Darbe girişiminin Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kalkınmasına yönelik olduğunu hatırlatan Vali Mehmet Emin Bilmez, "Ülkemizin birliğine, kardeşliğine, bağımsızlığına ve kalkınmasına kastedilen bu hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmamamız ve unutturmamamız lazım. İnadına kardeşlik dememiz ve inadına birbirimize kenetlenmemiz lazım. Milletimize devletimize sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Bu fotoğraf serisi de bu farkındalığı oluşturmak için düzenlenmiş, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim eylesin" dedi.

Açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye ve Van'dan objektiflere yansıyan fotoğraf karelerinin yer aldığı sergiyi gezen Vali Bilmez, sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.

Sergi açılışına Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman'nın yanı sıra genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, başkan danışmanları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan pazar günü Aydın Talay Yeraltı Çarşısı'nda açılan fotoğraf sergisinin yarın ise Park AVM'de gün boyu açık olacağı belirtildi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni açtı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 18:45:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bilmez '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]