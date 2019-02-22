Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez, Afad'ı Ziyaret Etti

Vali Bilmez, Afad'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret ederek Müdür Osman Uçar'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Bilmez, Afad'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret ederek Müdür Osman Uçar'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurum ziyaretleri kapsamında sabah AFAD'a giden Vali Bilmez'i, İl Müdürü Osman Uçar ve kurum personelleri karşıladı. Buradan toplantı salonuna geçen Vali Bilmez'e, Müdür Uçar tarafından sunum eşliğinde kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Uçar, 2011 yılında meydana gelen deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğünün yoğun bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekerek, "Mevcut hasarlı binalar tespit edildi. Yıkım kararı verilenler yıkıldı. Ayrıca bazı binalarda güçlendirmeler yapıldı. Bunun dışında afet bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü. Şimdiye kadar okullarda ve kurumlarda 228 bin 839 kişiye deprem eğitimi verildi" dedi.

Vali Bilmez ise, yapılan çalışmalardan dolayı Müdür Uçar ve ekibine teşekkür ederek, kurum binasını gezdi.

AFAD'ın araç parkı ve kullanılan teçhizatlarını da inceleyen ve bilgi alan Vali Bilmez, hatıra fotoğrafı çektirerek kurumdan ayrıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

Emin Bilmez, Van, Osman Uçar, AFAD, Güncel
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