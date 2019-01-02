Vali Bilmez Ardahan'dan Ayrıldı

Ardahan
Valilisi iken Van
Valisi olarak Mehmet Emin Bilmez
, "Vatan görevi. Büyüklerimiz bundan sonraki görevimize Van'da devam etmemizi istedi. Biz hem Ardahan'ı hem Ardahanlıları çok sevdik." dedi.
Vali Mehmet Emin Bilmez için Ardahan Valiliği
önünde uğurlama programı düzenlendi.
Burada soğuk havaya rağmen gelen çok sayıda Ardahanlı ile tek tek vedalaşan Bilmez, Ardahan'ın ve Ardahanlıların kendisi için farklı bir yeri olduğunu vurguladı.
Ardahan'dan çok olumlu izlenimlerle ayrıldığını ifade eden Bilmez, "Burada görev yaptığım süreçte kurum amirlerinden yardımcı hizmet personeline kadar hepsinin desteğini gördük. Ardahan halkının hoşgörüsünü, desteğini, iyi dileklerini hep yanımızda hissettik. O nedenle Ardahan'da gönlümüzü bırakarak gidiyoruz." diye konuştu.
Bilmez, bütün Ardahanlılardan helallik isterken her Ardahanlının Van'da bir kardeşinin olduğunu bilmesini istedi.
Kanaatince Ardahan'dan erken ayrıldığını dile getiren Bilmez, "Ama vatan görevi. Büyüklerimiz bundan sonraki görevimize Van'da devam etmemizi istedi. Biz hem Ardahan'ı hem Ardahanlıları çok sevdik. Üç ay önce buraya doktor olarak görevlendirilen bir çocuğumuzu da Ardahan'da bırakarak gidiyoruz. O burada çalışacak yani Ardahan ile bağımızı koparmıyoruz. " ifadelerini kullandı.
Uğurlama programına 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy
, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin'in yanı sıra çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Vali Bilmez, programın ardından Van'a hareket etti.