Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez Ardahanlılarla Vedalaştı

Vali Bilmez Ardahanlılarla Vedalaştı

42 dakika önce

Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, Ardahanlılarla vedalaştı.

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Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, Ardahanlılarla vedalaştı.

Veda programları kapsamında Kongre ve Kazım Karabekir Caddelerindeki esnaf ile vedalaşan Bilmez, Ardahan'dan çok memnun ayrıldığını söyledi.

Bilmez, ziyarette yaptığı konuşmada, yaklaşık 18 ay Ardahan'da görev yaptığını, söz konusu süre zarfından her Ardahanlı ile olduğu gibi esnafla da güzel diyaloglar kurduğunu ifade etti.

Ardahan'dan ayrılmadan önce son ziyaretlerini gerçekleştirmeye çalıştığını anlatan Bilmez, "Nasipse yarın Ardahan'dan ayrılıyorum. Gönül rahatlığı ile bu kentten ayrılıyorum. Burası benim için farklı bir yer oldu. Ardahan'ı çok sevdik. Severek bu şirin kentimizde görev yaptık. Bugün de son ziyaretlerimi yapıp öyle ayrılmak istedim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:14 Kaynak: AA

Emin Bilmez, Van, Ardahan, Güncel
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