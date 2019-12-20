Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul etti - Son Dakika

Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul etti

6 saat önce

Kulüpler Arası Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonasında ikinci gelerek gümüş madalya kazanan Şahin Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul etti, System.String[]

Kulüpler Arası Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonasında ikinci gelerek gümüş madalya kazanan Şahin Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.


İsrail'in Eilat kentinde 6-15 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Kulüpler Arası Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonasında koparmada 86 kilo ile ikinci, silkmede 99 kilo ile beşinci, toplamda ise 185 kilo kaldırarak Avrupa ikincisi olan Şahin Çelik, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti. Mutluluğunu Vali Bilmez ile paylaşan milli sporcu, şampiyona hakkında Vali Bilmez'e duygu ve düşüncelerini aktardı.


Vali Bilmez de, büyük başarı göstererek Avrupa ikincisi olan Çelik'i tebrik ederek altınla ödüllendirdi.


Ziyarette Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Reşit Özmenteş de hazır bulundu. - VAN

Emin Bilmez, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı

Son Dakika Haberleri
00:24 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika
00:22 Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
00:17 İYİ Parti'li Dervişoğlu: "Her çocuk 5 bin 500 dolar borçla doğmaktadır" - Son Dakika
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 00:30:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]