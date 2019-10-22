Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Gürpınar Belediyesince Güzelsu Mahallesi'nde hayata geçirilecek "Ayağa Kalk Hoşap" projesini inceleyen Bilmez, tarihi Hoşap Kalesi'nin dokusuna uygun 35 bin metrekare alanda yapılacak rekreasyon ve peyzaj çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilmez, Van'ın önemli bir tarihi ve kültürel mirası olan Hoşap Kalesi'nin, proje sayesinde turizme ve bölge insanına önemli katkı sunacağını belirtti.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise tarihi kalenin dokusunu bozmadan Hoşap Mahallesi'ni yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Projede önemli bir yol katettiklerini anlatan Tanış, "Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Bölgeyi yeniden ayağa kaldıracak mega proje için durmadan çalışıyoruz. Sayın valimize projemizi yerinde sunduk. Karayolları bölge müdürümüz ile büyükşehir belediyesi ilgili daire başkanlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Bilmez, daha sonra geçen yıl Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap için düzenlenen mevlit programına katıldı.