Vali Bilmez, Bahçesaray'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Bilmez, Bahçesaray'da muhtarlarla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi


İlçede açık havada gerçekleştirilen toplantıda Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bilmez, bundan sonra sürekli muhtarlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Hem valilik hem de belediye olarak muhtarlara büyük önem verdiklerini belirten Bilmez, "Şubat ayında yaşanan çığ felaketinden dolayı vefat eden vatandaşlara rahmet diliyorum. Geçmişte Bahçesaray bu bölge de ilim irfan saçan bir merkez oldu. Çok büyük şahsiyetler yetiştirmiş, bölgeye ışık saçan bir yerdir. Bu zatların feyz ve bereketinin Bahçesaray'ın üzerinde olduğuna inanıyorum. Bahçesaray'ın insanları iyiliğe sevk eden, kötülükten arındıran özelliği yine aynı devam etsin istiyoruz. Baktığımız da herkes kardeş gibi. Bizlerin de bunu devam ettirmesi gerekiyor." diye konuştu.

İlçedeki koronavirüs vakasının Bahçesaray'da yaşandığını belirten ifade eden Bilmez, "İl dışından gelen bir kardeşimizin testi pozitif çıkmıştı. Yine ilk vefat eden de Bahçesaray ilçemizde olmuştu. Unutmayalım ki tedbir şarttır. Dışarıdan gelenlerin kendilerini izole etmesi bu hastalığın önüne geçmemizde büyük rol oynuyor." dedi.

Vali Bilmez'in konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak mahallelerinin sorunlarını ve taleplerini iletti.

Toplantıya Kaymakam Muhammet Öztabak, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurum amirleri ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanları katıldı.

Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez, Bahçesaray'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

11:55 Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu 11:28 YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi 11:28 Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 10:40 Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım 10:33 Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti 17:00 Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:35 Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır 14:37 Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız? 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:42 Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
11:54
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük isimle aşk yaşıyor
11:48
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
11:28
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
11:27
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
11:20
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
10:40
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
10:33
Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor
10:25
Rusya'nın, "Taliban militanlarına para teklifine" ABD'den açıklama geldi
09:52
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
09:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 12:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bilmez, Bahçesaray'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]