Vali bilmez, bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret... - Son Dakika

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Vali bilmez, bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret...
6 saat önce
Vali Bilmez, Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:29 Kaynak: DHA
Vali Bilmez, Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek açıklamalarda bulundu
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