Vali bilmez, bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali bilmez, bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret... - Son Dakika

Vali bilmez, bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret...

6 saat önce

Vali Bilmez, Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Vali Bilmez, Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek açıklamalarda bulundu

Vali bilmez, bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret...

Bahçesaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:29 Kaynak: DHA
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