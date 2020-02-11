Vali Bilmez Bahçesaray yolunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilmez Bahçesaray yolunda - Son Dakika

Vali Bilmez Bahçesaray yolunda

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 41 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Bilmez Bahçesaray yolunda, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 41 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çığ altında kalan itfaiye erini aramak için AFAD, jandarma, UMKE ve Karayollarından 32 kişilik ekibin bölgeye gitmesini sağlamak için Bahçesaray yolunda yürütülen çalışmaları Vali Mehmet Emin Bilmez de yerinde inceledi. Bahçesaray yolu üzerindeki Yapılı Mahalle'de çığ bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Bilmez, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'dan bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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