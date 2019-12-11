Vali Bilmez, başarılı atletleri ödüllendirdi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Atletizm Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımını ödüllendirdi.



Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da gerçekleştirilen U16 Kulüplerarası Atletizm Türkiye Şampiyonasında Van Büyükşehir Belediyesini temsil eden Gençlik ve Spor Kulübünün, kızlar U16 takımı aldıkları kupayı Vali Bilmez'e takdim etti. Van Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende sporcularla bir araya gelen Vali Bilmez, sporcuları birer cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.



Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sporcu kızlarla tek tek tanışarak başarılarından dolayı tebrik etti. Kızlardan başarı hikayelerini dinleyen Vali Bilmez, "Bizim amacımız, insanlarımızın sağlıklı bir yaşam için spor yapmalarını sağlamaktır. Belediyenin alt yapısıyla da bizim yapmamız gereken budur. Bunu da gençlerimize kendi mahallerinde spor yapabilecekleri alanlar oluşturmakla başarabiliriz. Bu sayede de yetenekli çocuklarımızı keşfetmiş oluruz" dedi.



Sporculardan kendilerini her alanda geliştirmelerini isteyen Vali Bilmez, konuşmasını söyle sürdürdü:



"Özellikle sporcu kesiminin kitap okuması, ailesi ve arkadaşlarıyla da iyi ilişkiler kurması gerekir. Bizler sadece kendimizi işimize verirsek, işimizde başarılı olabiliriz. Ancak bu sefer de sosyal hayatta başarısız olabiliriz. O yüzden kendimizi hem işimize vereceğiz hem de sosyal yaşantıda geri bırakmayacağız. Onun için bölgemizi de bileceğiz, kültürümüzü de bileceğiz. Spor alanında da kendimizi geliştireceğiz. Eğer sizler başarılı bir birey olursanız, sizden sonraki kız çocuklarının da önünü açmış olursunuz. Ben tekrar sizleri tebrik ediyorum. Sizlere, hocalarınıza ve özellikle de anne-babalarınıza teşekkür ediyorum."



Türkiye Atletizm Federasyonundan Vali Bilmez'e teşekkür mektubu



Bu arada Türkiye Atletizm Federasyonu da Vali Bilmez'e bir teşekkür mektubu gönderdi. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar imzasıyla gönderilen mektupta; "Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U16-U18 Bölgesel Kros Ligi Türkiye seçmeleri yapılmış, 57 takım finale kalmıştır. Final yarışmaları 30 Kasım 2019 tarihinde Sakarya ilinde gerçekleşmiştir. Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmuştur. İlimiz takımlarını bir kez daha nezdinizde kutlar, atletizm branşına göstermiş olduğunuz katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı.



Ödüllerin verilmesi ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla son bulan programa Genel Sekreter Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter yardımcıları Salih Allahverdi, Esiner Çetin, Nihat Arpa ve Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan, daire başkanları, sporcular ve antrenörleri katıldı. - VAN