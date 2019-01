Vali Bilmez, başkan vekilliği görevine başladı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez "Makamlarda oturan değil, daha çok sahada olacağız""Van halkına hizmet etmeye geldik"VAN - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerine atanan Mehmet Emin Bilmez, "Makamlarda oturan değil, daha çok sahada olacağız" dedi.Yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevinden Van Valiliği görevine atanan Mehmet Emin Bilmez, bugün İçişleri Bakanlığı onayıyla Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine de başladı. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında kentteki gazetecilerle bir araya gelen Vali Bilmez, "Yayımlanan kararnameyle geçtiğimiz günlerde Van ilimize atandım. Dün Van Valiliği görevine başladım. Bugün ise İçişleri Bakanımızın onayı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekaleten görevlendirildim. Yine bugün itibariyle büyükşehir belediyesinde görevime başladım. İnşallah biz Van halkına hizmet etmeye geldik. İmkanlarımızı, kaynaklarımızı son kuruşuna kadar Van halkının hizmetine sunmaya çalışacağız" dedi."4 yıl Van'da görev yaptım"Van'ı çok iyi bildiğini dile getiren Bilmez, "Bunun yanında demokratik yapısını da çok iyi biliyorum. 4 yıl Van'da görev yaptım. İnşallah hep birlikte bundan sonra da Van'ı yönetmeye çalışacağız. Van; huzuruyla, kardeşliğiyle, üretimi ile gündem olması gereken bir şehirdir. Van'ın terör ve operasyonlarla anılması kesinlikle hak ettiği bir durum değil. Van halkının da kentlerinin böyle anılmasını istemediğinin farkındayız. Makamlarda oturan değil, daha çok sahada olacağız. Basın mensuplarımızla da ilimizin gündemiyle alakalı zaman zaman beraber olacağız. Vanlıları mutlu eden her şey bizleri de mutlu eder. Vanlıları üzen her olay bizleri de üzer. Van, bölgesinin cazibe merkezidir. Van'da üretilecek katma değer, üretilecek güzellik çevresine de olumlu katkı sunar. Olumsuzluklar da maalesef olumsuz etkiler" diye konuştu."Daha gelişmiş bir Van için çaba göstereceğiz"Van halkıyla birlikte kentin her mahalle, cadde ve sokağında çalışacaklarına dikkat çeken Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kıt imkanlarımızı en güzel şekilde kullanıp, Van'ımıza hizmet edeceğiz. İlk olarak, birim amirlerimizle bir araya gelerek elimizdeki imkanlara bakacağız. Bir taraftan da bizden talep edilen tüm işlere bakacağız, değerlendireceğiz. Bugünden itibaren gezerek, görerek eksikliklerimizi de en kısa sürede gidererek, devam eden projelerimizi de vatandaşlarımızın hizmetine en kısa sürede sokmaya çalışacağız. Bugüne kadar görev yapmış tüm kayyumlarımıza, emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel, daha müreffeh, daha gelişmiş bir Van için çaba göstereceğiz."