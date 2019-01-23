Vali Bilmez Çaldıran'da

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu bölgeye barış, iş, AŞ ve asayiş geleceğini belirterek, "Birlik beraberlik bizim en büyük sermayemizdir" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu bölgeye barış, iş, AŞ ve asayiş geleceğini belirterek, "Birlik beraberlik bizim en büyük sermayemizdir" dedi.



Sabah saatlerinde Çaldıran'a giden Vali Bilmez'i Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ve kamu kurum amirleri karşıladı. Karşılamanın ardından toplantı salonuna geçen Vali Bilmez'e, Kaymakam Tekin Dundar tarafından ilçenin genel durumu ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi verildi. Sorunların çözümü için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve bundan sonrada aynı şekilde sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Vali Bilmez, daha sonra adliyeye geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Ali Saban ile bir süre görüştü.



Adliye ziyaretinden sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Vali Bilmez, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat tarafından ilçenin genel asayişi ile ilgili bilgilendirildi.



Vali Bilmez, daha sonra halk eğitim merkezi müdürlüğünün toplantı salonunda ilçede görevli muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara birlik beraberlik mesajları veren Vali Bilmez, ilçenin ekonomik olarak kalkınması ve gelişmesi için huzurun sağlanması gerektiğini söyledi.



Muhtarların mahallelerinde devletin temsilcisi olduğunu ifade eden Vali Bilmez, her türlü sorunlarını kendilerine bildirmelerini istedi.



Çaldıran'ın termal su konusunda çok zengin kaynaklara sahip olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, "Bu değerleri çok iyi kullanmamız gerekir. Bu kaynağın iyi değerlendirilme için iş adamlarını buraya getirmeliyiz. Bunu için de burada huzur ve güvenlik olması gerekir. İnşallah var olan güveni daha da iyi seviyelere getireceğiz. Öte yandan, sınır kapısının açılması ile burada ekonomik canlılık daha da artacaktır. İnşallah bu bölgeye barış, iş, aş, asayiş gelir. Birlik beraberlik bizim en büyük sermayemizdir. Bazı sıkıntılarımız var onları da çözeceğiz" dedi.



Muhtarlar toplantısından sonra Vali Bilmez, ilçe esnafının dükkanlarını tek tek dolaştı. Esnafla sohbet eden Vali Bilmez, bir kahvehanede oturarak vatandaşlarla hasbıhal edip sıkıntılarını diledi.



Vali Bilmez'in bir sonraki durağı Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım şantiyesi oldu. Şantiyedeki işçilerle sohbet eden Vali Bilmez, karla mücadele ekiplerine de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Daha sonra Özel Harekata ait kalekolda inceleme yapan Vali Bilmez, buradan da İlçe Jandarma Komutanlığına geçti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından karşılanan Vali Bilmez, karşılama mangasını selamladıktan sonra dronesavar cihazı hakkında bilgi aldı.



Askerlerle günün anısına fotoğraf çektiren Vali Bilmez, komutanlık ziyaret defterini imzalayarak İlçe Jandarma Komutanı tarafından sorumluluk bölgesi ile ilgili bilgilendirildi.



Vali Bilmez, daha sonra 1. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Komutanlık ziyaret defterini imzalayan Vali Bilmez, buradaki birliklerle ilgili bilgi aldı.



Vali Bilmez, ilçenin turizmine büyük katkı sunacak Çaldıran Termal Kayak Merkezini de ziyaret etti. Kayak tesisi ve son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez'in son ziyareti, termal ısıyla domates üretimi yapılan Çaldıran jeotermal seralar oldu. Seralarda inceleme yapan Vali Bilmez, seraların üretim kapasitesi, istihdam edilen personel sayısıyla ilgili bilgiler aldıktan sonra domatesleri tattı.



Vali Bilmez, burada hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çaldıran ziyaretini tamamladı.



Çaldıran ilçesi ziyaretine Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cem Ülker Kaplan, Büyükşehir Belediyesinden daire başkanları ve kurum amirleri de katıldı. - VAN

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