Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez Çaldıran'da
Son Dakika Güncel Vali Bilmez Çaldıran'da

Vali Bilmez Çaldıran'da

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez Çaldıran'da, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.


İlçeye gelen Vali Mehmet Emin Bilmez'i, hükümet konağı önünde Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Tugay Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve kurum amirleri karşıladı. Kaymakamlık makamında Kaymakam Can ve Belediye Başkanı Ensari'den ilçe hakkında bilgiler alan Vali Bilmez, daha sonra ilçede yapımı devam eden Merkez Camisine geçti. Burada camii derneği üyeleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, inşaatı gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Vali Bilmez, Çaldıran'ın hızla gelişmekte olan bir ilçe olduğunu belirterek, "İlçede iki yaz sezonunda yaklaşık 3 bin kişinin bir anda ibadet edilebileceği bir camii yapılmış, takdire şayandır. İki hafta içinde ibadete açılacak olan Merkez Caminin açılışına katılacağız inşallah. Huzurla, birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşanmasını temenni ediyorum" dedi.


Caminin bahçesine fidan da diken Vali Bilmez, daha sonra ilçeden ayrıldı. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:06:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez Çaldıran'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]