Vali Bilmez Çatak ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesinde incelemede bulundu.

Bilmez, ilçeye 25 kilometre uzaktaki Bilgi Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Buradan Bilgi İlkokulu'na geçerek öğretmenlerle bir araya gelen Bilmez, çalışmalar hakkında bilgi aldı, yüz yüze eğitim alan öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra ilçede inşaatı devam eden atık su arıtma tesisini inceleyen Bilmez, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'dan bilgi aldı.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yıllardır süren çevresel sorunların yapılan atık su arıtma tesisiyle ortadan kalkacağını söyledi.

Atık su arıtma tesisi inşaatının yüzde 85'lik bölümünün bittiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu tesis tamamlandığında kırmızı benekli alabalıkların yaşadığı Çatak Deresi'ni kirlilikten kurtaracağız. Bu balıkların doğallığını korumuş olacağız. Van ve diğer illerimizdeki arıtma tesisi inşaat çalışmaları devam ediyor. Bir yıl için de bu tesisler hizmete girecek. Tüm ilçelerdeki katı atıklar aktarma istasyonları vasıtasıyla kent merkezindeki Katı Atık Entegre Tesisi'ne getiriliyor. Bu çöplerden enerji elde ediyoruz. Çatak ilçemizdeki çöpler önceden vahşi depolama sistemiyle dere yatağında biriktiriliyordu. Buradaki çöp yığınlarını ortadan kaldırdık."

Çatak Belediyesi Konferans Salonu'nda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bilmez, dile getirilen talep, öneri ve sıkıntıları dinledi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesinden ilgili daire başkanları katıldı.