Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti

07.10.2020 18:25
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Çatak İlçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Çatak İlçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali BilmezÇatak ziyaretininde Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Mahalle meydanında mahalleliyle bir araya gelen Vali Bilmez, mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra Bilgi İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Vali Bilmez, öğretmenlerle bir araya gelerek öneri ve tavsiyelerde bulundu. Okul ziyaretinden sonra Vali Bilmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Arıtma Atıksu Tesisi çalışmalarını yerinde inceledi Tesiste bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Vaski Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'dan bilgi alan Vali Bilmez, buradaki incelemelerini bitirdikten sonra muhtarlarla bir araya gelmek için Çatak Belediyesine geçti. Çatak Belediyesi Konferans Salonunda maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleşen toplantıda Vali Bilmez, ilçede Valilik ile Büyükşehir Belediyesinin tamamladığı ve devam eden çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi. Daha sonra muhtarlara söz veren Vali Bilmez, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı.

Vali Bilmez'e ilçe ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ eşlik etti. - VAN

Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti
Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti

Çatak Kaymakamı, Emin Bilmez, Çatak, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Koronavirüs tedbirlerine uymayan Cristiano Ronaldo, savcılığa şikayet edildi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü
Houston Rockets'lı Westbrook, otel görevlilerine 65 bin TL bahşiş bıraktı Houston Rockets'lı Westbrook, otel görevlilerine 65 bin TL bahşiş bıraktı         
19:50
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış         
19:06
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:56:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bilmez, Çatak İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei