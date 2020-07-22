Vali Bilmez, Çatak'ta üs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasındaki 3 bin rakımlı Belbuka Üs Bölgesini ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte helikopterle Belbuka Üs Bölgesine giden Vali Bilmez, burada Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından karşılandı. Burada devam eden karakol inşaatını yerinde inceleyen Vali Bilmez, inşaatın son durumu hakkında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Karakol inşaatında bir süre incelemede bulunan Vali Bilmez, daha sonra nöbet mevzilerini de gezerek güvenlik güçlerine moral verdi.

Vali Bilmez, üs bölgesi ziyaretinin ardından Çatak ilçe merkezine geçerek Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan'la makamında bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı. - VAN