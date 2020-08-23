Vali Bilmez, Çavuştepe'deki kazı alanında inceleme yaptı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ile Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Arkeolojik Kazı Alanında inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmalarının devam ettiği Urartulara ait nekropol alanına giden Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, kazı başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Yapılan kazı ve gün yüzüne çıkarılan eserler hakkında Vali Bilmez ve beraberindekilere bilgi veren Prof. Dr. Çavuşoğlu, nekropol alanında dönemin aristokratlarına ait olduğu değerlendirilen birçok mezar ortaya çıkardıklarını iletti.

Çavuşoğlu, ortaya çıkarılan mezarlardan 2 bin 700 yıl önce gömü işleminin nasıl yapıldığı hakkında da bilgiler elde ettiklerini aktardı.

Bilmez'e, Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve eşi Bediha Atar ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit eşlik etti.