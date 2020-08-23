Vali Bilmez Çavuştepe nekropol kazı alanında inceleme yaptı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ile birlikte Gürpınar ilçesinde Çavuştepe arkeolojik kazı alanında inceleme yaptı.

Urartu medeniyetine ait nekropolün kazı çalışmasının yapıldığı Çavuştepe Kalesi'ni eşi Meral Bilmez ile birlikte gezen Vali Bilmez, kazı başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'ndan yapılan kazı ve gün yüzüne çıkarılan eserler hakkında bilgi aldı. Nekropol alanında birçok mezar ortaya çıkarıldığını ve bu mezarların aristokratlara ait olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çavuşoğlu, ortaya çıkarılan mezarlardan 2 bin 700 yıl önce gömü işleminin nasıl yapıldığı hakkında da bilgiler elde ettiklerini söyledi.

Ziyarete Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve eşi Bediha Atar ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de katıldı. - VAN