Vali Bilmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Bilmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, " Türkiye'de 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle her yıl 10 Ocak tarihi 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaktadır. Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanım toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri vardır. Milletimizin gözü, kulağı olan basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtma ve toplumu aydınlatmalarıdır. Vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören basın mensupları buna bağlı olarak toplumun gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu itibarla; toplumun bütün kesimlerine ulaşmamızda yardımcı olan gazetecilerimizin ve tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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