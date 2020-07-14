Vali Bilmez'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

Vali Bilmez'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bilmez, mesajında, vatan ve bağımsızlık ruhuyla demokrasi tarihine altın harflerle kazınan destansı mücadelenin 4. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Millet iradesine ve özgürlüklerine kasteden, 15 Temmuz gecesi milletin kendisini koruması için emanet ettiği silahı, tankı millete doğrultan, kendi meclisini, emniyet binalarını bombalayan, vatandaşlarına kurşun atan, kendi milletine ihanet eden hainleri ve onların işbirlikçilerini bir kez daha lanetlediklerini aktaran Bilmez, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ihaneti asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatansever halkımız meydanlara çıkarak, canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır. Halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını gösteren aziz milletimiz canını hiçe sayarak darbeye karşı etten bir duvar ördü. Milli iradenin bu dik duruşu FETÖ'nün bütün oyunlarını bozdu ve milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı. Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmeyen, özgürlüğünden taviz vermeyen ve bu uğurda canını seve seve feda eden bu milletin evlatları kendi iradesine sahip çıkarak tüm dünyaya ders olacak şekilde asil bir duruş sergiledi. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı direnişimizin yıl dönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini lanetliyor, geleceğine sahip çıkan Vanlı Hemşehrilerimize ve bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğrunda canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar diliyorum."

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

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