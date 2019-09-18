Vali Bilmez'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişini her yıl 19 Eylül'de, gururla kutluyor, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin istikbali için canlarını ortaya koyarak yaptıkları mücadele sonunda gazilik mertebesine yükselen tüm kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. 19 Eylül gazilerimizin onur ve şeref günüdür. Gazilerimizin büyük cesaret göstererek ulaştıkları bu şerefi, hep birlikte coşkuyla paylaşıyor ve yaşıyoruz. Başımızın tacı olan şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Bin yıldır, onların sayesinde bu topraklar bize vatan olmuştur. Tarih boyunca topraklarımız için defalarca kahramanlarımız canlarını ortaya koymuştur. Bunun son örneği de 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanmıştır. Kahramanlarımız canlarıyla, kanlarıyla bedeller ödemiş, bu cennet vatanı bize emanet etmiştir. Bizde bu cennet vatanımıza, tüm varlığımızla sahip çıkacak, gelecek nesillerimize ecdadımızdan aldığımız gibi teslim edeceğiz.



Bu vesile ile şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi. - VAN