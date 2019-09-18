Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Bilmez'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

53 dakika önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişini her yıl 19 Eylül'de, gururla kutluyor, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin istikbali için canlarını ortaya koyarak yaptıkları mücadele sonunda gazilik mertebesine yükselen tüm kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. 19 Eylül gazilerimizin onur ve şeref günüdür. Gazilerimizin büyük cesaret göstererek ulaştıkları bu şerefi, hep birlikte coşkuyla paylaşıyor ve yaşıyoruz. Başımızın tacı olan şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Bin yıldır, onların sayesinde bu topraklar bize vatan olmuştur. Tarih boyunca topraklarımız için defalarca kahramanlarımız canlarını ortaya koymuştur. Bunun son örneği de 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanmıştır. Kahramanlarımız canlarıyla, kanlarıyla bedeller ödemiş, bu cennet vatanı bize emanet etmiştir. Bizde bu cennet vatanımıza, tüm varlığımızla sahip çıkacak, gelecek nesillerimize ecdadımızdan aldığımız gibi teslim edeceğiz.


Bu vesile ile şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi. - VAN

19 Eylül Gaziler Günü, Gaziler Günü, Eylül, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'nin Kahramanmaraş'taki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu Günlük burç yorumları 18 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:28:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]