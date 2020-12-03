3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bilmez, mesajında, toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını koruyarak, refahını en üst düzeye çıkarmak ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık'ın Birleşmiş Milletler kararıyla Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

Engellilerin eğitim, sağlık, ulaşım, evde bakım ve istihdam hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesini, sosyal hayata aktif bir şekilde katılmalarını sağlamanın, sosyal devletin bir gereği olarak en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydeden Bilmez, şunları kaydetti:

"Engel elde, kolda, gözde değil aslında kalplerde, vicdanlardadır. Engel bedenlerde değil gönüllerdedir. Engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmeden toplumsal birlikteliği sağlayamayız. İnsana verilen değerin en belirgin yansıması engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklardır. Bununla birlikte engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşme sürecinde karşılarına çıkan diğer bazı sorunların da herkesin bilinçli ve duyarlı gayretleriyle zamanla aşılacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, ülkemizdeki tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, engellerin kaldırıldığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstermesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."