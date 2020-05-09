Vali Bilmez'den Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, annelerin fedakarlıkları ve sevgileriyle aileyi bir arada tuttuğunu belirtti.

Fedakarlığın pınarı annelerin yalnızca ihtiyaç duyduklarında değil her zaman yanlarında olduğumuzu göstermemiz gerektiğini ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak, onları mutlu etmek hepimizin görevi olmalı, hayatımız boyunca yanı başımızda istediğimiz, güven ve desteğini aradığımız yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişmeyeceğimiz annelerimizin bizlere verdiği değeri, bizler de çocuklarımıza aktarabilmeliyiz. Yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla değeri biçilemeyen başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."