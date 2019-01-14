Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den Asayiş Kolordu Komutanlığına Ziyaret

Vali Bilmez'den Asayiş Kolordu Komutanlığına Ziyaret

1 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret etti.

Vali Bilmez'den Asayiş Kolordu Komutanlığına Ziyaret, System.String[]
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret etti.

Vali Bilmez'i karargah binası önünde Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral İlbaş karşıladı. Burada karşılama mangasını selamlayan Vali Bilmez, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Komutanlık Şeref Defterini imzalayan Vali Bilmez, daha sonra Tümgeneral İlbaş tarafından makamda kolordunun sorumluluk bölgesi içerisinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirildi.

Bilgilendirmenin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, Tümgeneral İlbaş'a bölgedeki asayiş ve güvenlik faaliyetlerinin temini için birlikte görev yapacak olmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Elde edilen başarılardan dolayı Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ve personelini tebrik eden Vali Bilmez, Tümgeneral İlbaş'a ayrıca göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

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