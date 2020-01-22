Vali Bilmez'den başarılı öğrencilere tablet ve telefon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilmez'den başarılı öğrencilere tablet ve telefon - Son Dakika

Vali Bilmez'den başarılı öğrencilere tablet ve telefon

7 saat önce

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezlerinde sosyal ekonomik destek alan başarılı öğrencilere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen törende tablet ve telefon hediye edildi.

Vali Bilmez'den başarılı öğrencilere tablet ve telefon, System.String[]

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezlerinde sosyal ekonomik destek alan başarılı öğrencilere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen törende tablet ve telefon hediye edildi.


İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde 30 başarılı öğrencinin ödül töreni Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, öğrencilere hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Başarılı olmak için zorluklara karşı azimli olmanın önemine dikkat çeken Vali Bilmez, "Hayalleriniz büyük olsun. Nasıl bir insan olmak istediğinizin hayalini kurun. Hayali olmayan insanın, memleketin, milletin geleceği de yoktur. Çünkü her şey bir hayal ile başlar. Ama sonra o hayali gerçekleştirmek ve hedefi yakalamak için çok çaba sarf etmemiz lazım. İmkanlarınızı zorlayarak müzik, spor, resim gibi her alanda yeteneklerinizi geliştirin. Eğer bunu başarırsanız diğer arkadaşlarınıza fark atar, fark attığınız için fark edilir ve hedeflerinize adım adım yaklaşırsınız. Allah hiçbir kulunun emeğini karşılıksız bırakmaz. Başarılı olmak için dua edin. Öğrencinin duasıdır fiili duadır. Yani çalışmaktır. Gelecek için karamsar olmayacağız. Rüyalarınızı bile güzel yorumlayın. Kendinize güvenin, kendinizi beğenin, kendinizle gurur duyun. Hedefleriniz için çabalayın. En kötü şartlarda bile çabalarsanız hedefinize ulaşırsınız. Azim her sorunu çözer. Şu anda imkanlarınız çok iyi. Bakanlık sizi fark etmiş ve ödüllendirmiş. Ailenizin, bakanlığın, memleketin sizden büyük bir beklentisi ve umudu var. Size güveniyoruz. Bizim, memleketimizin, insanlığın, yarınlarısınız. Kendinizi nasıl istiyorsanız öyle değiştirin, geliştirin. Yaşadığınız yerde güvenilir, saygı duyulan, başarılı insan olun" dedi.


Daha sonra Vali Mehmet Emin Bilmez, başarılı çocuklara hediyelerini vererek fotoğraf çektirdi.


Programa, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, çocuklar ve aileleri katıldı. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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