Vali Bilmez'den Çatak'a Ziyaret

Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Çatak
ilçesini ziyaret etti.
Vali Bilmez'i Hükümet
Konağı önünde Kaymakam Hamza Türkmen
ve kurum amirleri karşıladı.
Kaymakam Türkmen, Bilmez'e, ilçenin sağlık, eğitim ve güvenlik konularında sunum yaptı.
Bilmez, Cumhuriyet Başsavcılığını ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti, muhtarlarla bir araya geldi.
Bilmez, burada yaptığı konuşmada, muhtarların halktan, milletten, devletten, hizmetten yana olması gerektiğini söyledi.
Muhtarların devletten, vatandaş adına her türlü hizmeti istemeye hakkı olduğunu vurgulayan Bilmez, şöyle konuştu:
"Terör bölgeye çok zarar verdi. Bu memleket bizim ve sahip çıkalım. Hiç bir muhtarın, devlet memurunun, terör örgütleriyle iltisaklı olmasını istemiyoruz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Burada devletimize sahip çıkalım. Bayrağımız Türkiye
'de yaşayan 81 milyonun bayrağıdır. Herkes bu bayrak üzerinde eşit hakka sahiptir. Biz bu devletle gurur duyacağız. Yer yüzünde kavga
ve şiddetle hiçbir şey çözülmüyor. Biz terörle mücadele ediyoruz. Şiddet ve silah içermeyen her türlü düşünceye saygılıyız. Çatak kadim bir ilçe. Siz de bu toprakların kadim insanlarısınız. Bu inançla devletinize, memleketinize, bayrağınıza, kültürünüze ve milletinize sahip çıkacaksınız."
Toplantının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Bilmez, burada Emniyet Amiri Vekili Komiser Onur Selçuk
'dan bilgi aldı.
Bilmez, esnafı, Yol Yapım Çatak İşletme Şefliği, Sanat Merkezi ve Büyükşehir Belediyesince yapılan otogarı ziyaret etti.