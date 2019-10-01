Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı
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Vali Bilmez'den 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı

1 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez'den 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "Geçmişten bugüne köprü vazifesi gören, milli ve manevi değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yaşlılarımıza verdiğimiz kıymetin bir göstergesi olarak her yıl 1 Ekim tarihi Dünya Yaşılar Günü olarak kutlanmaktadır. Ömrünü topluma ve ülkeye hizmetle geçiren yaşlılarımızın, hayata küsmeden yaşama tutunmalarına katkıda bulunmak, onlara sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan büyüklerimiz için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin de öncelikli görevleri arasındadır.


Yaşlılarımıza huzurlu bir ortam sunmak, saygı ve hürmette kusur etmemek her şeyden önce bir vefa borcudur. Gelecek nesillerin bu terbiye ile yetiştirilmesi, aile bağlarımızın ve toplumsal yaşantımızın korunması bakımından hayatiyet arz etmekte, örf ve adetlerimiz ve dinimiz de bunu emretmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Yaşlılar Günü'nü kutluyor, Cenab-ı Allah'tan değerli büyüklerimize sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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