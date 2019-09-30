Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret
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Vali Bilmez'den Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret

46 dakika önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı makamında ziyaret etti.

Vali Bilmez'den Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı makamında ziyaret etti.


Vali Bilmez, son kararnameyle Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Ail Karabağ'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Vali Bilmez, Müdür Karabağ'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, karşılıklı istişarelerde bulundu.


Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise, Vali Mehmet Emin Bilmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini bildirdi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
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