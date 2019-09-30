Vali Bilmez'den Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ'ı ziyaret etti.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet müdürleri kararnamesiyle Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Karabağ'a yeni görevinde başarı dileyen Vali Bilmez, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Karabağ, Bilmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.