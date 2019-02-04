Vali Bilmez'den Erciş Ziyareti

Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez
, ilçe ziyaretleri kapsamında Erciş
'te incelemelerde bulundu.
Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bilmez, kaymakamlık toplantı salonunda ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.
Daha sonra ilçedeki muhtarlarla bir araya gelen Bilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve hükümetin muhtarlara büyük önem verdiğini anlattı.
İçişleri Bakanlığında Muhtarlar Daire Başkanlığının kurulduğuna dikkati çeken Bilmez, bu başkanlığın sadece muhtarların işlerini takip ettiğini, böylece muhtarların taleplerini en üst makamlara ulaştırabildiğini aktardı.
Muhtarların sosyal hakları ve şartlarının da iyileştirildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:
"Muhtarlarımızdan taleplerimiz var. Devleti temsil eden muhtarların bölgemizi tehdit eden terör korusunda ortada durmasına müsaade etmeyeceğiz. Terör, buranın sosyal dokusunu bozdu. Devletin görevi vatandaşa hizmet etmek. Vatandaş devletten her türlü hizmeti ister. Devlet imkanları dahilinde bu ihtiyaçları giderilir. Gençlerimize sahip çıkalım. Bu ülkedeki sorunları silahla çözeceklerini söyleyen örgütlere inanmayalım. Kentimize, köyümüze sahip çıkalım. Onlara aş, iş sağlayanlardan yana olalım. Burada iyi iş yapanlara destek çıktığımız gibi, kötü işler yapanlara karşıyız. İnşallah huzurlu günlerimize yeniden kavuşacağız."
Programın ardından Erciş FM'in yayın konuğu olan Bilmez, daha sonra Van Gölü
kıyısındaki sahil bandını inceledi.
Vali Bilmez, İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı
, Emniyet Müdürlüğü
ve Jandarma
Komutanlığını da ziyaret etti.
Esnaf ve öğrencilerle de bir araya gelen Bilmez'e, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, Van Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve kurum amirleri de eşlik etti.