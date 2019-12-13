Vali Bilmez'den 'eski devlet hastanesi alanı millet bahçesi oluyor' müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilmez'den 'eski devlet hastanesi alanı millet bahçesi oluyor' müjdesi - Son Dakika

Vali Bilmez'den 'eski devlet hastanesi alanı millet bahçesi oluyor' müjdesi

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa çıkarılan eski devlet hastanesi alanının büyükşehir belediyesine devrinin yapıldığını açıkladı.

Vali Bilmez'den 'eski devlet hastanesi alanı millet bahçesi oluyor' müjdesi, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa çıkarılan eski devlet hastanesi alanının büyükşehir belediyesine devrinin yapıldığını açıkladı.


Van gündemini uzun süreden bu yana meşgul eden ve kentin en önemli alanlarından biri olan 15 bin 268 metrekarelik eski devlet hastanesi arazisi, geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından satışa çıkarılmıştı. Satışa çıkarılmasının ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ankara'da yetkili bakanlıklarla yaptığı görüşmelerin ardından Van'a müjdeli haberi verdi. Van için önemli olan bu haberi Vali Bilmez, kişisel twitter hesabından paylaştı. Vali Bilmez, "Değerli Vanlılar; kamuoyunun yakından takip ettiği eski devlet hastanesinin bulunduğu alan, girişimlerimiz sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un talimatlarıyla Van Büyükşehir Belediyemize tahsis edilerek millet bahçesi olacak. Bu konuda desteklerinden ötürü İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a Vanlılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kentimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Vali Bilmez'in müjdeli haberi Van'da büyük sevinçle karşılanırken, tweeti ise yüzlerce beğeni alıp retweet yapıldı. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
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