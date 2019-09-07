Vali Bilmez'den esnaf ziyareti
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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, esnafı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:19 Kaynak: İHA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, esnafı ziyaret etti.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yoğun mesaisine rağmen zaman ayırıp esnafı ziyaret etti. Değişik guruplardaki esnafı ziyaret edip çay içip sohbet eden Vali Bilmez, esnafların sorunlarını dinleyen Vali Bilmez, Van'ın kalkınması için yapılacak çalışmaları anlattı. - VAN
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