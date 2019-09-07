Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den esnaf ziyareti
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Vali Bilmez'den esnaf ziyareti

44 dakika önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, esnafı ziyaret etti.

Vali Bilmez'den esnaf ziyareti, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, esnafı ziyaret etti.


Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yoğun mesaisine rağmen zaman ayırıp esnafı ziyaret etti. Değişik guruplardaki esnafı ziyaret edip çay içip sohbet eden Vali Bilmez, esnafların sorunlarını dinleyen Vali Bilmez, Van'ın kalkınması için yapılacak çalışmaları anlattı. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:19 Kaynak: İHA
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