Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den Gençlere Moral Ziyareti

Vali Bilmez'den Gençlere Moral Ziyareti

2 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Bilmez'den Gençlere Moral Ziyareti, System.String[]
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu eğitime kazandırılan 12 derslikli 750 öğrenci kapasiteli sürekli eğitim merkezleri, üniversiteye hazırlanan gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Çoğunluğunu dar gelirli öğrencilerin oluşturduğu sürekli eğitim merkezi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından ziyaret edildi. Teker teker sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Bilmez, gençlere geleceğe yönelik önemli tavsiyelerde bulunarak, yaklaşan üniversite sınavı içinde başarı diledi.

Eğitim merkezi idarecileri ve öğretmenleriyle de bir süre görüşen Vali Bilmez, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

Emin Bilmez, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükşehir'den Göztepe'ye 7 Milyon Liralık Destek Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:32:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den Gençlere Moral Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]