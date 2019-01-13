Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den İl Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Vali Bilmez'den İl Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

1 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Bilmez'den İl Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından Polis Evi önünde karşılanan Vali Bilmez, polis mangasını selamladıktan sonra Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri'ni imzaladı. Bir süre Emniyet Müdürü Ekici ve Emniyet Müdür Yardımcılarıyla görüşen Vali Bilmez, yapılan operasyonlar, sosyal projeler ve yürütülmekte olan faaliyetler hakkında bilgilendirildi.

İleriki süreçte gerçekleştirilecek projelerle ilgili talimatlar veren Vali Bilmez, gerek terör, gerekse uyuşturucu ile mücadele konusunda gerçekleştirilen başarılı operasyonlardan dolayı Emniyet Müdürü Ekici ve personeline teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin Vali Mehmet Emin Bilmez'e günün anısına bir vazo hediye etmesi ile devam eden ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

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