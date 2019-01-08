Vali Bilmez'den İtfaiyeye Ziyaret

Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Mehmet Emin Bilmez
, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığını ziyaret etti. Van Valiliği
ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Mehmet Emin Bilmez, Tuşba
ilçesi Altıntepe
Mahallesi'nde bulunan itfaiye teşkilatını ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Genel Sekreter
Vekili Ülker Cem Kaplan
ve İtfaiye Daire Başkanı Abdülillah Arvas ile birlikte itfaiye kampüsünü gezen Vali Bilmez, yeni alınan araçları tek tek inceleyerek, itfaiye personeli ile sohbet etti.
Bölgenin en büyük itfaiye filosuna ve en donanımlı personeline sahip olan büyükşehir itfaiyesinin başarılı çalışmamalara imza atacağına inandığını belirten Vali Bilmez, itfaiyeciliğin önemine dikkat çekti.
Vali Bilmez, itfaiye ziyaretinin ardından talihsiz bir kaza sonucu yaralanan Yol Yapı Daire Başkanlığında görevli operatör Bedrettin Enterili'yi ameliyat olduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş
Tıp Merkezinde ziyaret etti. Hastanede Enterili'nin yakınları ile görüşen Vali Bilmez, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak doktorlardan operatörün sağlık durumu hakkında bilgi aldı. - VAN