Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den Kadir Gecesi mesajı
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Vali Bilmez'den Kadir Gecesi mesajı

1 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez'den Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın sonuna geldiğimiz şu günlerde, 'bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen, Yüce Allah'ın inananlara bağışlanma fırsatı verip tövbe kapılarını sonuna kadar açtığı Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve sevinci içerisindeyiz. Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti, yardımlaşmayı ve sevgiyi bünyesinde barındıran Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile taçlanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başlandığı, esenlik ve güvenliğin kainata yayıldığı bu gecenin feyzinden faydalanarak yapacağımız ibadetlerimizin ve dualarımızın kabul olmasını Yüce Allah'tan dileyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Vanlı hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor, bu gecenin ülkemize, tüm İslam alemine, bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:21 Kaynak: İHA
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