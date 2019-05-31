Vali Bilmez'den Kadir Gecesi mesajı

Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Kadir Gecesi
dolayısıyla mesaj yayımladı
Vali Bilmez, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanın sonuna gelinen günlerde, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen, yüce Allah'ın inananlara bağışlanma fırsatı verip tövbe kapılarını sonuna kadar açtığı Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.
Bilmez, şunları kaydetti:
"Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti, yardımlaşmayı ve sevgiyi bünyesinde barındıran ramazan ayı, Kadir Gecesi ile taçlanmakta. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başlandığı, esenlik ve güvenliğin kainata yayıldığı bu gecenin feyzinden faydalanarak yapacağımız ibadetlerimizin ve dualarımızın kabul olmasını yüce Allah'tan dileyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Vanlı hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor, bu gecenin ülkemize, tüm İslam alemine, bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini yüce mevladan niyaz ediyorum."