Vali Bilmez'den muhtarlara aşı uyarısı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek aşı çağrısında bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Fidanlık Parkı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve muhtarlar katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların sunumunun ardından AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti hükümetinin yaptığı icraatlara değindi. AK Parti ile Türkiye'nin gücüne güç kattığını aktaran Gülaçar, muhtarlardan yapılan bu hizmetlerin vatandaşlara doğru bir şekilde anlatılmasını istedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise "Daha önce muhtarlarımızla bir araya gelmek istiyorduk ama pandemi bütün hayatımızı kısıtladı. Geldiğimiz noktada artık aşı bulundu. Fakat halen istenen düzeyde değiliz. Dün ikinci doz aşının haritası yayınlandı ve şu an kırmızı kategorideyiz. Yani turuncu kategori bile değil. Ne olur aşı konusunda o duyarlılığımıza devam edelim. Her muhtarımız 10 kişiyi aşıya gönderirse çok hızlı atlatırız. Bu anlamda sizlerden ciddi anlamda destek bekliyoruz" dedi. - VAN